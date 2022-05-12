ФК «Химки» ищут российского поставщика качественной экипировки

— Понимаем, что Puma может уйти с рынка. Важен поиск хорошего качества экипировки, мы достаточно серьезно заняты тем, чтобы найти качественную форму, произведенную на территории РФ. В каждом субъекте приняты меры стимулирования для компаний. Если ниша будет освобождаться, то большое количество производств будет открываться в РФ. Они уже сейчас есть, нужно будет немного переориентироваться под спрос, который будет появляться сейчас, — сказал Терюшков «Матч ТВ».