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48 минут назад

«Химки» ищут российского поставщика качественной экипировки, рассказал член набсовета клуба

Матч ТВ

«Химки» хотят найти российского производителя экипировки, который предоставлял бы клубу качественную продукцию, сообщил «Матч ТВ» член совета директоров подмосковного футбольного клуба Роман Терюшков.

ФК «Химки» ищут российского поставщика качественной экипировки
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Форму «Химкам» поставляет немецкая компания Puma.

— Понимаем, что Puma может уйти с рынка. Важен поиск хорошего качества экипировки, мы достаточно серьезно заняты тем, чтобы найти качественную форму, произведенную на территории РФ. В каждом субъекте приняты меры стимулирования для компаний. Если ниша будет освобождаться, то большое количество производств будет открываться в РФ. Они уже сейчас есть, нужно будет немного переориентироваться под спрос, который будет появляться сейчас, — сказал Терюшков «Матч ТВ».

«Химки» занимают 12-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ, набрав 29 очков в 28 матчах.

Футбол,Роман Терюшков,
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