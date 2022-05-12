Чеферин поставил точку в судьбе Суперлиги

Ни одна федерация не обязана быть членом УЕФА. У них есть все права на создание своего собственного УЕФА, у них есть все права проводить свои соревнования, но, конечно же, согласно нашим правилам, если вы играете в другом турнире, вы не можете играть в нашем», — цитирует Чеферина «РИА Новости Спорт» со ссылкой на АФП.