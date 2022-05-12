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1 час назад

Футболисты  российского клуба подрались с болельщиками

Елена Прошина

Футболисты «Ессентуков» устроили массовую драку с фанатами ростовского СКА. Как сообщает «Матч ТВ», встреча состоялась в Ессентуках и завершилась со счетом 2:1 в пользу армейцев.

Причиной потасовки стал пенальти, который назначили в ворота хозяев в дополнительное время при счете 1:1. Игроки «Ессентуков» вступили в спор с арбитром Артемом Хариным, а болельщики СКА начали скандировать оскорбительные кричалки в адрес местной команды. В результате полузащитник СКА Дмитрий Коробов успешно реализовал одиннадцатиметровый, добыв для клуба победу.

После финального свистка футболист «Ессентуков» Эдвард Дзасохов пнул мяч на гостевую трибуну, чем инициировал словесную перепалку с фанатами ростовской команды, которая в итоге переросла в массовую драку с участием игроков клуба. Арбитр показал прямую красную карточку Дзасохову за провокацию после матча. Серьезных травм в результате драки никто не получил.

Отметим, что сейчас СКА набрал 68 очков и сохранил лидерство в турнирной таблице первой группы ФНЛ-2. «Ессентуки» с 10 очками занимают последнее место.

Футбол,Видео,Дмитрий Коробов,СКА,
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