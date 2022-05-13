Бензема сравнялся с Раулем по голам за «Реал»

В рамках 36-го тура испанской Примеры «Реал» разгромил «Леванте» со счётом 6:0. Карим Бензема забил один гол в этой встрече. Для француза этот гол стал 323-м за «Реал» и он сравнялся по этому показателю с Раулем. Теперь игроки делят между собой второе место в списке лучших бомбардиров «Королевского клуба». Лидером по голам за «Реал» является Криштиану Роналду (450).