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1 час назад

Кейн установил новый рекорд АПЛ

Евро-футбол.Руиещё 1

В очередном дерби Северного Лондона «Тоттенхэм» принимал дома «Арсенал» и одержал самую крупную победу над соперником в истории противостояния в английской Премьер-лиге. Два мяча в первом тайме забил нападающий «шпор» Гарри Кейн - они и гарантировали «Тоттенхэму» итоговый успех.

Кейн установил новый рекорд АПЛ
Фото: UEFAUEFA

Как выяснилось, Кейн забивает в ворота «Арсенала» уже восемь сезонов подряд, и это стало новым рекордом английской Премьер-лиги. Ни один другой футболист не забивал столько лет подряд в ворота какого-либо клуба. В общей сложности за эти восемь сезонов, начиная с 2014/2015, Кейн забил «Арсеналу» тринадцать голов.

Футбол,Гарри Кейн,
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