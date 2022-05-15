Кейн установил новый рекорд АПЛ

В очередном дерби Северного Лондона «Тоттенхэм» принимал дома «Арсенал» и одержал самую крупную победу над соперником в истории противостояния в английской Премьер-лиге. Два мяча в первом тайме забил нападающий «шпор» Гарри Кейн - они и гарантировали «Тоттенхэму» итоговый успех.

Как выяснилось, Кейн забивает в ворота «Арсенала» уже восемь сезонов подряд, и это стало новым рекордом английской Премьер-лиги. Ни один другой футболист не забивал столько лет подряд в ворота какого-либо клуба. В общей сложности за эти восемь сезонов, начиная с 2014/2015, Кейн забил «Арсеналу» тринадцать голов.