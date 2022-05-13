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1 час назад

Российские клубы подали апелляцию в CAS из-за отстранения от еврокубков

Елена Прошина

Московские футбольные клубы ЦСКА и «Динамо», а также петербургский «Зенит» и «Сочи» подали в Спортивный арбитражный суд (CAS) апелляцию на решение УЕФА об их отстранении от еврокубков. Об этом пишет РИА Новости.

Российские клубы обратились в CAS из-за отстранения от еврокубков
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как отмечается в совместном заявлении, все клубы запросили ускоренное рассмотрение жалобы. Футболисты рассчитывают, что спортивный принцип будет соблюден.

«ПФК ЦСКА стремится играть в еврокубках и до последнего будет бороться за высокие места в чемпионате. Подача иска до окончания сезона связана с жесткими сроками обжалования отдельных решений УЕФА — 10 календарных дней», - говорится на официальном сайте ЦСКА.

Футбольный клуб «Зенит» на своем сайте отметил, что всегда руководствовался принципами миссии УЕФА, заложенными в Уставе организации и призванными, «следуя духу взаимоуважения, взаимопонимания и честной игры, исключать дискриминацию по политическим, религиозным, расовым и другим причинам».

В официальном сообщении клуба «Сочи» говорится, что отстранение российских команд от участия в европейских соревнованиях противоречит основополагающим принципам и задачам УЕФА. Эти задачи являются частью стратегии по развитию футбола в Европе, а значит их нарушение приводит и к нарушению целостности футбольной экосистемы.

«Действия против российских клубов основаны исключительно на их национальной принадлежности, противоречат спортивным принципам и по сути своей являются дискриминационными, поскольку футбол перестает быть доступным для всех», - отмечается в сообщении сочинского клуба.

Напомним, 2 мая исполком УЕФА отстранил на сезон-2022/23 российские футбольные и мини-футбольные клубы от еврокубков из-за ситуации на Украине. Кроме того, мужские и женские футбольные и мини-футбольные сборные также отстранены от участия в европейских соревнованиях.

Футбол,Динамо,УЕФА,Зенит,
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