«Реал» нашел замену Бензема на ближайшие годы

После перехода Эрлинга Холанна в «Манчестер Сити» испанскому клубу пришлось переключить своё внимание на других форвардов мирового уровня. С Килианом Мбаппе ситуация до сих пор остаётся неизвестной.

Скауты «королевского» клуба во Франции обратили внимание на 22-летнего нападающего «Ниццы» Гуйри. Француз принял участие в 41 матче в нынешнем сезоне во всех турнирах, он отметился 12 голами и отдал 9 результативных передач. Его контракт с командой истекает летом 2024 года.