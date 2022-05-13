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1 час назад

«Реал» нашёл замену Бензема на ближайшие годы

Евро-футбол.Руиещё 1

Руководство «Реала» наблюдает за форвардом «Ниццы» Амином Гуйри, сообщает Fichajes.

«Реал» нашел замену Бензема на ближайшие годы
Фото: lookcharms.comlookcharms.com

После перехода Эрлинга Холанна в «Манчестер Сити» испанскому клубу пришлось переключить своё внимание на других форвардов мирового уровня. С Килианом Мбаппе ситуация до сих пор остаётся неизвестной.

Скауты «королевского» клуба во Франции обратили внимание на 22-летнего нападающего «Ниццы» Гуйри. Француз принял участие в 41 матче в нынешнем сезоне во всех турнирах, он отметился 12 голами и отдал 9 результативных передач. Его контракт с командой истекает летом 2024 года.

А трансферная стоимость согласно порталу Transfermarkt составляет 50 млн евро.

Футбол,Реал,
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