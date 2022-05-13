«Ниццу» оштрафуют за шутки над мертвым футболистом

Болельщики «Ниццы» высмеивали гибель бывшего нападающего «Нанта» Эмилиано Салы на матче с «Сент-Этьеном». Во Франции планируют применить к команде санкции. Об этом сообщает L'Equipe.

По сведениям источника, все штрафы коснутся команду в следующем сезоне. Ожидается, что клуб обяжут закрыть несколько трибун на часть игр следующего сезона, в том числе ту, с которой доносились высмеивающие кричалки в адрес Салы. Также клуб могут оштрафовать, но без снятия очков.