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48 минут назад

Андрей Аршавин назвал молодежное первенство России «болотом»

Матч ТВ

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин в эфире МАТЧ ПРЕМЬЕР раскритиковал молодежное первенство России.

Аршавин назвал молодежное первенство России «болотом»
Фото:  Личный архив Андрея Аршавина Личный архив Андрея Аршавина

— Юношеская футбольная лига (ЮФЛ), мне кажется, зашла. Это работает, для пацанов классно и здорово, что сделали региональные лиги. В этом году введут еще 2007-й год. ЮФЛ-3 будет. Это супер! Судя по тому, что я вижу, особенно в этом году, я бы назвал М-Лигу болотом. Может, грубовато звучит. Все лучшие, как правило, играют за свои «двойки». Командам второй восьмерки РПЛ вообще все равно: они имеют молодежки, потому что их надо иметь. Им все равно на результат, они просто доступных футболистов собирают. И как такового спортивного соревнования нет. Просто кто выплывет, тот выплывет, так скажем. И я вот не вижу пользы в этом. Я бы отказался от этого турнира и сделал бы, чтобы сразу футболисты из академии переходили в «Зенит-2». Потому что у нас не набирается на «Зенит-2» и [М-Лигу] одновременно 20 сильных футболистов, — сказал Аршавин.

13 мая ЦСКА сыграл вничью с «Локомотивом» со счетом 1:1 и второй год подряд стал чемпионом России среди молодежных команд.

Футбол,Андрей Аршавин,Зенит,
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