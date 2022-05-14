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20 часов назад

Придуман новый формат чемпионата России по футболу из-за санкций УЕФА

Lenta.ruиещё 14

Глава УЕФА высказался о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола
Фото: EPAEPA

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал, что чемпионат России может перейти на новый формат из-за санкций Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Его слова приводит ТАСС.

Дюков обратил внимание на то, что в следующем сезоне российские клубы и сборная отстранены от участия в международных турнирах. «У нас появляются дополнительные окна, поэтому мы будем рассматривать различные сценарии, которые позволят проводить нашим командам больше игр», — заявил он.

Глава РФС рассказал, что была создана рабочая группа, куда вошли представители клубов и лиги, и подготовлены несколько сценариев проведения соревнований в следующем сезоне, одним из которых является проведение Кубка Российской премьер-лиги. Вопрос будет рассмотрен на заседании исполнительного комитета РФС, которое пройдет 24 мая.

2 мая УЕФА принял решение об участии российских команд в турнирах в сезоне-2022/2023. Российские футбольные клубы отстранили от еврокубков, а сборную страны исключили из Лиги наций. Также УЕФА отклонил заявку России на проведение чемпионатов Европы по футболу 2028 и 2032 годов. Россия обратилась в суд для обжалования санкций.

Футбол,Александр Дюков,РФС,УЕФА,
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