Глава УЕФА высказался о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола

Фото: EPA EPA

Дюков обратил внимание на то, что в следующем сезоне российские клубы и сборная отстранены от участия в международных турнирах. «У нас появляются дополнительные окна, поэтому мы будем рассматривать различные сценарии, которые позволят проводить нашим командам больше игр», — заявил он.

Глава РФС рассказал, что была создана рабочая группа, куда вошли представители клубов и лиги, и подготовлены несколько сценариев проведения соревнований в следующем сезоне, одним из которых является проведение Кубка Российской премьер-лиги. Вопрос будет рассмотрен на заседании исполнительного комитета РФС, которое пройдет 24 мая.