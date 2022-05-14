Англичане будут вести борьбу до последнего

«Ливерпуль» не возьмет 4 трофея. Но требл вполне вероятен!

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«Ливерпуль» упустил чемпионство. Но нацелен на требл

«Ливерпуль» до последнего будет вести борьбу с «Манчестер Сити» в АПЛ. Долгое время клубы шли на минимальной дистанции в 1 очко, ожидая осечку соперника. Первым ошибся «Ливерпуль». Где тонко, там и рвётся: у мерсисайдцев календарь на финише был явно сложнее. Ничья с «Тоттенхэмом» - и теперь отставание от «горожан» 3 очка. За 2 тура до финиша. Более того, у «Сити» лучше разница мячей, что поставит их выше при равенстве очков. Таким образом, нужно надеяться на две ошибки команды Гвардиолы в двух турах. Скажем прямо - этого не случится.

Да, 4 трофея не взять, но 3 - вполне возможно. Собственно, «Ливерпуль» всего в двух шагах от этого. И первый из них нужно сделать в финале Кубка Англии. Напомним, что в последний раз мерсисайдцы проигрывали ещё в прошлом году. Нельзя сказать, что команда Клоппа показывает какой-то нереальный футбол, но она побеждает - это главное. И заслуженно идёт фаворитом матча. Поставить на победу«Ливерпуля» в основное время можно с коэффициентом 2.17, а успех с учетом возможных овертайма и серии пенальти оценивается коэффициентом 1.60.

Главный матч для «Челси»

В отличие от «Ливерпуля» «Челси» спокойно готовился к этому финалу. Никаких гонок, никакой спешки. В АПЛ команда идет на третьем месте и уже давно понятно - ни вверх, ни вниз «Челси» не подвинется. Так что Томас Тухель спокойно подводил команду к финалу Кубка. Отсюда и последние результаты, например, поражение от мотивированного «Эвертона» (0:1).

А еще «Челси» ждет продажи. Слухи были разные, говорили даже о том, что команда может покинуть АПЛ, но, кажется, все в итоге завершится благополучно. Правда, амбиции клуба пока непонятны. К примеру, Антонио Рюдигер не стал дожидаться конца эпопеи и подписал контракт с «Реалом».

Победа в Кубке явно добавит как инвестиционной привлекательности клубу, так и поднимет акции команды и тренера. Пока никто не знает, как будет вести себя новый владелец. Тухель - хороший кубковый тренер, настоящий гик тактики. Поэтому недооценивать лондонцев точно нельзя. Сделать ставку на успех «Челси» в основное время можно за 3.45. На то, что команда Тухеля станет обладателем Кубка Англии, Winline дает коэффициент 2.34.

Скучный матч гарантирован?

Если обратиться к статистике, то первое, что бросается в глаза - три последних очных встречи команд завершились ничейным исходом. Не будем забывать и о том, что в финале Кубка лиги 27 февраля встречались эти же клубы. Матч завершился нулевой ничьей, а в серии пенальти «Ливерпуль» оказался сильнее - 11:10. Резонно пробовать и здесь поставить на ничью в основное время матча, слишком высока цена ошибки. Букмекер Winline предлагает поставить на этот исход с коэффициентом 3.60.