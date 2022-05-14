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1 час назад

«Полиграф для судей не нужен» — глава РФС Дюков

Матч ТВиещё 1

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что лучше не применять полиграф для проверки судей, и речь не идет о том, что РФС заставляет каких-то арбитров проходить эту проверку.

«Полиграф для судей не нужен» — глава РФС Дюков
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Экспертно-судейская комиссия РФС ранее признала, что арбитр Алексей Матюнин допустил две ошибки в матче 26-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Химками». Судья ошибочно назначил пенальти в ворота самарцев, а также неверно засчитал гол в их ворота. СМИ сообщали, что после матча специалист провалил проверку на детекторе лжи.

— Недавно вы получили письмо от арбитра Алексея Матюнина с просьбой рассмотреть высказывания Ашота Хачатурянца в комитете по этике РФС. Отправили?

— РФС продолжает проверку. Пока проверка не завершена, я бы не хотел давать комментарий.

— Нужен ли полиграф для проверки судей?

— Я уже неоднократно отвечал на этот вопрос. Желательно избегать применение полиграфа. В данном случае речь не идет о том, что РФС заставляет каких-то судей проходить проверку на полиграфе. Наоборот, это проверка осуществляется по инициативе судей. Когда судья работает на каком-то матче, и по результатам этого матча возникает большое количество вопросов, которые заставляют сомневаться в его объективности, то естественно возникает вопрос о доверии, в том числе у судейского комитета и судейского департамента: можно ли такому судье доверять?

В данном случае полиграф — это возможность для судьи дать ответ на этот вопрос и доказать, что он был абсолютно объективен. Да, может он совершил ошибки, но мы все ошибаемся. Поэтому я смотрел бы на полиграф как на возможность для судьи оправдаться и доказать, что он честен, объективен и беспристрастен. А ошибки… Все мы ошибаемся, ошибки мы прощаем, — сказал Дюков журналистам.

Футбол,Алексей Матюнин,Александр Дюков,Крылья Советов,РФС,
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