Президент РФС захотел отменить полиграф для судей РПЛ

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков негативно высказался о процедуре проверки главных арбитров на полиграфе, а также заявил, что прохождение детектора лжи является сугубо инициативой судей.

«Я уже не раз отвечал на этот вопрос. Желательно избегать применение полиграфа. В данном случае речь не идет о том, что РФС заставляет каких-то арбитров проходить проверку на полиграфе. Наоборот, данная проверка осуществляется только при согласии судей», — цитирует Дюкова «Матч ТВ».

Напомним, что в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Химками» и «Крыльями Советов» (4:1), арбитр Алексей Матюнин допустил ряд существенных ошибок, из-за которых в дальнейшем подвергся критике со стороны болельщиков, а также президента РПЛ Ашота Хачатурянца. Впоследствии и Матюнин, и арбитр системы VAR Павел Шадыханов прошли проверку на полиграфе. Шадыханов успешно прошел ее, а Матюнин — нет.