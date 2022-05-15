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2 часа назад

Президент РФС Дюков хочет отменить полиграф для судей РПЛ

Газета.Ruиещё 1

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков негативно высказался о процедуре проверки главных арбитров на полиграфе, а также заявил, что прохождение детектора лжи является сугубо инициативой судей.

Президент РФС захотел отменить полиграф для судей РПЛ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я уже не раз отвечал на этот вопрос. Желательно избегать применение полиграфа. В данном случае речь не идет о том, что РФС заставляет каких-то арбитров проходить проверку на полиграфе. Наоборот, данная проверка осуществляется только при согласии судей», — цитирует Дюкова «Матч ТВ».

Напомним, что в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Химками» и «Крыльями Советов» (4:1), арбитр Алексей Матюнин допустил ряд существенных ошибок, из-за которых в дальнейшем подвергся критике со стороны болельщиков, а также президента РПЛ Ашота Хачатурянца. Впоследствии и Матюнин, и арбитр системы VAR Павел Шадыханов прошли проверку на полиграфе. Шадыханов успешно прошел ее, а Матюнин — нет.

Ранее на эту тему высказался исполняющий обязанности департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев.

Футбол,Павел Шадыханов,Алексей Матюнин,Александр Дюков,Крылья Советов,РФС,
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