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1 час назад

"Ахмат" в меньшинстве обыграл "Крылья Советов" и одержал третью победу подряд в РПЛ

ТАССиещё 13

Грозненский футбольный клуб "Ахмат" со счетом 1:0 обыграл самарские "Крылья Советов" в матче 29-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в субботу в Грозном.

«Ахмат» в меньшинстве обыграл «Крылья Советов»
Фото: ТАССТАСС

Единственный гол на 54-й минуте забил нападающий "Ахмата" Мохамед Конате. На 56-й минуте матча защитник грозненского клуба Андрей Семенов получил вторую желтую карточку и был удален с поля. На 60-й минуте игрок самарской команды Юрий Горшков не сумел реализовать пенальти.

"Ахмат" одержал третью подряд победу в чемпионате России и поднялся на седьмое место в турнирной таблице, набрав 41 очко в 29 матчах. "Крылья Советов" опустились на восьмую строчку, на счету команды также 41 очко в 29 встречах.

В заключительном, 30-м туре "Ахмат" в гостях встретится с "Краснодаром", "Крылья Советов" дома примут московский "Локомотив". Матчи последнего тура пройдут 21 мая и начнутся в 17:00 мск.

Футбол,Юрий Горшков,Мохамед Конате,Андрей Семенов,Крылья Советов,
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