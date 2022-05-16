Болельщики "Спартака" отказались поддерживать команду в финале Кубка России

Активная группа поддержки московского «Спартака» не намерена прерывать бойкот матчей команды ради финала Кубка России. Об этом сообщается в Telegram-канале «Ультра».

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«Фанаты «Спартака» отвечают за слова и будут соблюдать бойкот вне зависимости от того, какой матч у команды будет следующим. Фанаты не продаются ради выгоды, которой в данном случае станет финал кубка. И еще раз: 29 мая, в главном матче сезона, активных фанатов не будет в «Лужниках». Запомните это!» — сказано в сообщении.

Напомним, что активные болельщики «Спартака» бойкотируют матчи команды в знак протеста на введение в российском футболе системы Fan ID.

Вчера на стадионе «Открытие Арена» московский «Спартак» принимал «Зенит» в рамках предпоследнего тура этого сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ). Игра завершилась ничьей 1:1. Голами отметились Александр Соболев и Андрей Мостовой (с пенальти).

После этого матча «Спартак» продолжает оставаться на 10-м месте, имея равное количество очков с «Ростовом» Карпина.

29 мая подопечные Паоло Ваноли сыграют в финале Кубка России с «Динамо». Начало матча в 17.00 по московскому времени.