Черчесов подвел итоги сезона с «Ференцварошем»

«Даю оценку не только сегодняшнему матчу, но и подвожу небольшой итог весенней части сезона. Думаю, что к концу сезона наша команда сплотилась, футболисты показывали профессиональную игру, доведя до максимума то, что я хотел от них увидеть. Так что мы можем завершить сезон с хорошим настроением. Нам будет чем заняться в следующем», — приводит слова Черчесова клубная пресс-служба.