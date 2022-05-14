Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+21° в 
USD 63.78EUR 65.79
Войти в почту
1 час назад

Черчесов подвел итоги сезона с «Ференцварошем»

Спорт день за днемиещё 1

Под руководством специалиста команда оформила золотой дубль

Черчесов подвел итоги сезона с «Ференцварошем»
Фото: РФСРФС

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов подвел итоги сезона для команды.

Сегодня в заключительном туре чемпионата Венгрии «фроди» обыграли «Дьирмот» (2:1).

«Даю оценку не только сегодняшнему матчу, но и подвожу небольшой итог весенней части сезона. Думаю, что к концу сезона наша команда сплотилась, футболисты показывали профессиональную игру, доведя до максимума то, что я хотел от них увидеть. Так что мы можем завершить сезон с хорошим настроением. Нам будет чем заняться в следующем», — приводит слова Черчесова клубная пресс-служба.

В нынешнем сезоне под руководством Черчесова «Ференцварош» впервые с 2016 года оформил золотой дубль. «Фроди» досрочно стали чемпионами Венгрии, а также выиграли Кубок страны. Для специалиста это второй сезон в тренерской карьере, когда его команда выиграла национальные чемпионат и Кубок. Первый был с «Легией» в сезоне-2015/16.

Станислав Черчесов возглавляет «Ференцварош» с 20 декабря 2021 года. Контракт россиянина рассчитан до лета 2024 года.

Футбол,Станислав Черчесов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители