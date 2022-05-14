Черчесов подвел итоги сезона с «Ференцварошем»

Под руководством специалиста команда оформила золотой дубль
Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов подвел итоги сезона для команды.
Сегодня в заключительном туре чемпионата Венгрии «фроди» обыграли «Дьирмот» (2:1).
«Даю оценку не только сегодняшнему матчу, но и подвожу небольшой итог весенней части сезона. Думаю, что к концу сезона наша команда сплотилась, футболисты показывали профессиональную игру, доведя до максимума то, что я хотел от них увидеть. Так что мы можем завершить сезон с хорошим настроением. Нам будет чем заняться в следующем», — приводит слова Черчесова клубная пресс-служба.
В нынешнем сезоне под руководством Черчесова «Ференцварош» впервые с 2016 года оформил золотой дубль. «Фроди» досрочно стали чемпионами Венгрии, а также выиграли Кубок страны. Для специалиста это второй сезон в тренерской карьере, когда его команда выиграла национальные чемпионат и Кубок. Первый был с «Легией» в сезоне-2015/16.
Станислав Черчесов возглавляет «Ференцварош» с 20 декабря 2021 года. Контракт россиянина рассчитан до лета 2024 года.