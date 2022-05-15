Защитник «Спартака» Жиго рассказал о сложностях жизни в Москве

Французский защитник московского «Спартака» Самюэль Жиго рассказал о сложностях жизни в столице.
«Помню, как прилетел в Шереметьево. Это сейчас я уже неплохо понимаю русский язык, а тогда даже с английским все было очень грустно. К тому же все вокруг казалось мне каким-то огромным, чувствовал себя странно. Меня сразу отвезли в Тарасовку, там впервые встретился с Массимо Каррерой.
В первые дни мне помогали освоиться Зе Луиш и другие легионеры, капитан Глушаков, а также Ещенко со своим неповторимым английским», — цитирует Жиго пресс-служба красно-белых.
28-летний француз выступает за «Спартак» с 2018 года. За это время он провел за красно-белых 107 матчей, в которых отметился девятью забитыми мячами и пятью результативными передачами. В составе команды он стал серебряным призером чемпионата России сезона-2020/2021.
Сегодня, 15 мая, «Спартак» дома сыграет с петербургским «Зенитом». Начало в 16.30 по московскому времени.
Ранее бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев заявил, что «Спартак» не сможет отомстить «Зениту» за разгром «1:7» в первом круге.