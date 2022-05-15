Защитник «Спартака» Жиго рассказал о сложностях жизни в Москве

«Помню, как прилетел в Шереметьево. Это сейчас я уже неплохо понимаю русский язык, а тогда даже с английским все было очень грустно. К тому же все вокруг казалось мне каким-то огромным, чувствовал себя странно. Меня сразу отвезли в Тарасовку, там впервые встретился с Массимо Каррерой.