Убившим интригу в РПЛ армейцам предрекли проблемы в Краснодаре

15 мая - один из больших последних футбольных дней сезона-2021/2022. В предпоследнем туре РПЛ сыграют «Краснодар» и ЦСКА. В Испании ждем битву «Атлетико» и «Севильи». Кроме того, в Серии А «Милан» встретится с «Аталантой», а «Ювентус» - с «Лацио» Эти матчи вы можете посмотреть в прямом эфире бесплатно на сайте и в приложении Winline сразу же после регистрации. Получи фрибет 10 000 рублей от Winline и сделай ставку на своего фаворита!

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ЦСКА пора встряхнуться

Насколько здорово ЦСКА начал весну, настолько же слабо он ее завершил. Одно время можно было даже мечтать о победе в чемпионате или хотя бы борьбе с «Зенитом», а сейчас сохранить бы 4-е место. Одна победа в шести последних матчах РПЛ - это никуда не годится. Правда, обыграли армейцы не кого-нибудь, а «Динамо», лишив чемпионскую гонку интриги.

Впереди матч с «Краснодаром», который и без легионеров смотрится неплохо. Стабильности молодежи, конечно, не хватает, но команда держится в топ-5 и может даже забраться на строчку выше.

И те, и другие в последних матчах практически всегда пропускают. Оборона стабильностью похвастаться не может. Поэтому напрашивается ставка на то, что обе команды забьют. Букмекер Winline предлагает коэффициент 1.61. Ну а в плане исхода есть смысл ставить на ЦСКА. Армейцам пора встряхнуться - уж слишком много они упустили в последних турах, критика должна возыметь действие. Поставить на победу москвичей можно за 2.10.

«Атлетико» останется третьим

В центральном матче 37-го тура чемпионата Испании «Атлетико» сразится с «Севильей». Фактически это матч за 3-е место. До «Барселоны», которая идет второй, уже не дотянуться, но и на пятое место команды вряд ли скатятся.

«Севилья» очень долго шла второй, преследуя «Реал», но к концу чемпионата бензин у команды Хулена Лопетеги кончился. В пяти последних матчах у андалусийцев лишь одна победа, да и та над аутсайдером - «Леванте». А вот другие клубы из нижней половины турнирной таблицы - «Кадис» и «Мальорку» - обыграть не удалось.

«Атлетико» тоже лихорадит, но вторую половину сезона команда Диего Симеоне проводит куда лучше, чем старт. Стабильности у «матрасников» тоже нет, но прямо сейчас у них две победы подряд. И одна, кстати, в дерби над «Реалом». Пусть команда Анчелотти и давно обеспечила себе чемпионство, победа в принципиальном противостоянии явно добавила настроения.

«Атлетико» стратегически устроит и ничья, но в таком случае нужно будет обыгрывать «Реал Сосьедад» на выезде в последнем туре. «Севилья» сделала три ничьи подряд, возможно, что серия продолжится. Команды практически равны по силам. Заключить пари на ничью в Winline предлагается за 3.15.

Бергамаски не смогут подставить ножку «Милану»

В Серии А ничего еще не решено - за 2 тура до финиша «Милан» опережает «Интер» на 2 очка, все еще может поменяться. Но все в руках команды Стефано Пиоли, две победы гарантируют им титул. Календарь сложный, но пока все получается: 4 победы подряд в Серии А.

В соперниках «Аталанта», которая в этом году не смогла навязать борьбу лидерам. Бергамаски идут только восьмыми, правда, до пятого места всего 3 очка. Вот только уж очень лихорадит команду Гасперини. Обыгрывать получается только аутсайдеров, да и то не всегда. Вновь присел на скамейку Алексей Миранчук, не в последнюю очередь из-за травм.

Собраться на один матч бергамаски, конечно, могут. Но старый лис Гасперини, кажется, уже думает о следующем сезоне. Тем более, что в команде сменилось руководство. А вот настрой «Милана» будет запредельным. И, кажется, играть в открытый футбол красно-черным куда удобнее, чем взламывать глухую оборону. Ставки на победу команды Стефано Пиоли Winline принимает за 1.79.

«Ювентус» расстроится из-за Кубка

В еще одном матче Серии А «Ювентус» примет «Лацио». Команда Массимилиано Аллегри несколько дней назад отбегала 120 минут в финале Кубка против «Интера» и обидно уступила 2:4. Большой удар по амбициям Аллегри. Ни одного трофея и лишь четвертое место в чемпионате. Подняться на строчку выше в теории можно, но «Наполи» наверняка не упустит своего, а вот ниже «Юве» уже не опустится.

Пятым как раз идет «Лацио». И, кажется, эта позиция заслуженна. Римляне выглядят, пожалуй, цельнее всех из представителей второго эшелона итальянского футбола. Но буквально в трех очках от команды Сарри «Фиорентина», «Рома» и «Аталанта». Так что нужно набирать очки, чтобы обезопасить свою позицию.

«Ювентус» не в лучшем настроении, без мотивации, да еще и усталый: 120 минут среди недели просто так не убрать. Поэтому логично поставить на то, что мотивированные гости как минимум не проиграют. Букмекер Winline предлагает на этот исход коэффициент 1.61.