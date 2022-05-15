Воспитанник «Барселоны» погиб в 27 лет

Аргентинский нападающий Макси Ролон погиб в автокатастрофе. Об этом сообщает The Sun.
Авария произошла накануне около 8 утра на главной дороге между городами Пуджато и Касильда в аргентинской провинции Санта-Фе.
Известно, что Макси ехал в автомобиле Fiat Punto вместе с братом-близнецом Ариэлем. Кто был за рулем пока не сообщается. На повороте машину занесло, и она врезалась в дерево. Братья погибли на месте.
ФК «Барселона» выразил соболезнования в Твиттере:
«Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования и полную поддержку его семье. Покойся с миром».
Ролон играл в Бразилии, Чили, Эквадоре, Ираке. Наиболее известен по выступлениям за резервную команду «Барселоны». В ее составе он провел 24 матча и забил два гола. Он также играл за сборную Аргентины на юношеском (до 20 лет) чемпионате Южной Америки 2015 года.