Воспитанник «Барселоны» погиб в 27 лет

Аргентинский нападающий Макси Ролон погиб в автокатастрофе. Об этом сообщает The Sun.

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Авария произошла накануне около 8 утра на главной дороге между городами Пуджато и Касильда в аргентинской провинции Санта-Фе.

Известно, что Макси ехал в автомобиле Fiat Punto вместе с братом-близнецом Ариэлем. Кто был за рулем пока не сообщается. На повороте машину занесло, и она врезалась в дерево. Братья погибли на месте.

ФК «Барселона» выразил соболезнования в Твиттере:

«Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования и полную поддержку его семье. Покойся с миром».