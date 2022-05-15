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52 минуты назад

«Торпедо» обыграло «Енисей» и практически обеспечило выход в Российскую Премьер-Лигу

Чемпионат.comиещё 8

Сегодня, 15 мая, на стадионе «Футбол-арена Енисей» в Красноярске в рамках 37-го тура Футбольной национальной лиги сезона-2021/2022 «Енисей» принимал московское «Торпедо». Гости одержали победу – 1:0.

«Торпедо» обеспечило выход в Российскую Премьер-Лигу
Фото: ТАССТАСС

Счёт был открыт в конце второго тайма. На 83-й минуте отличился нападающий московской команды Мухаммад Султонов.

После 37 сыгранных матчей «Торпедо» располагается на первом месте в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. Чёрно-белые набрали 74 очка. Московская команда за тур до финиша чемпионата по сути обеспечила себе выход в Российскую Премьер-Лигу. Помешать ей могут лишь фантастические расклады. Последний раз московское «Торпедо» выступало в РПЛ в сезоне-2014/2015.

Красноярский «Енисей» набрал 60 очков. Команда находится на 5-й строчке в турнирной таблице и потеряла шансы подняться на 4-е место, дающее право сыграть в стыковых матчах.

Футбол,Мухаммад Султонов,Торпедо,
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