Экс-жена Аршавина объяснила, почему их общий сын выводил игрока «Спартака» на матч

Телеведущая Юлия Барановская, которая является бывшей гражданской женой нападающего сборной России Андрея Аршавина, рассказала, что их общий сын является настоящим спартаковцем.
«Я очень счастлива, что мой сын сегодня выходил на поле «Открытия Банка Арены» вместе с футболистом «Спартака». Можно ли назвать это посвящением в спартаковцы? Конечно, он уже давно настоящий спартаковец! Кроме того, Арсений же еще ходит заниматься футболом в академию «Спартака» — значит, спартаковец», — приводит слова Барановской «Спорт-Экспресс».
Напомним, что вчера в рамках 29 тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» принимал в Москве «Зенит». Сын Барановской и Аршавина перед игрой выводил на поле полузащитника красно-белых Кристофера Мартинса.
Встреча между соперниками завершилась ничьей 1:1. Счет в матче открыл Александр Соболев.
Уже в добавленное время судья Павел Кукуян назначил пенальти в ворота Александра Селихова за его фол в штрафной на Ерохине. Одиннадцатиметровый реализовал Андрей Мостовой.
После этого матча «Спартак» продолжает оставаться на 10-м месте, имея равное количество очков с «Ростовом» Карпина. В следующем туре подопечные Паоло Ваноли сыграют с «Химками».