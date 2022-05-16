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1 час назад

Экс-жена Аршавина о появлении сына на поле с игроком "Спартака": он уже давно настоящий спартаковец

Газета.Ruиещё 8

Телеведущая Юлия Барановская, которая является бывшей гражданской женой нападающего сборной России Андрея Аршавина, рассказала, что их общий сын является настоящим спартаковцем.

Экс-жена Аршавина объяснила, почему их общий сын выводил игрока «Спартака» на матч
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я очень счастлива, что мой сын сегодня выходил на поле «Открытия Банка Арены» вместе с футболистом «Спартака». Можно ли назвать это посвящением в спартаковцы? Конечно, он уже давно настоящий спартаковец! Кроме того, Арсений же еще ходит заниматься футболом в академию «Спартака» — значит, спартаковец», — приводит слова Барановской «Спорт-Экспресс».

Напомним, что вчера в рамках 29 тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» принимал в Москве «Зенит». Сын Барановской и Аршавина перед игрой выводил на поле полузащитника красно-белых Кристофера Мартинса.

Встреча между соперниками завершилась ничьей 1:1. Счет в матче открыл Александр Соболев.

Уже в добавленное время судья Павел Кукуян назначил пенальти в ворота Александра Селихова за его фол в штрафной на Ерохине. Одиннадцатиметровый реализовал Андрей Мостовой.

После этого матча «Спартак» продолжает оставаться на 10-м месте, имея равное количество очков с «Ростовом» Карпина. В следующем туре подопечные Паоло Ваноли сыграют с «Химками».

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