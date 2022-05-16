Экс-жена Аршавина объяснила, почему их общий сын выводил игрока «Спартака» на матч

«Я очень счастлива, что мой сын сегодня выходил на поле «Открытия Банка Арены» вместе с футболистом «Спартака». Можно ли назвать это посвящением в спартаковцы? Конечно, он уже давно настоящий спартаковец! Кроме того, Арсений же еще ходит заниматься футболом в академию «Спартака» — значит, спартаковец», — приводит слова Барановской «Спорт-Экспресс».