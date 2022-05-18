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56 минут назад

«Барселона» определилась с суммой за Рафинью

Чемпионат.comиещё 1

«Барселона» определилась с суммой, которую готова заплатить за переход Рафиньи, вингера «Лидс Юнайтед».

«Барселона» определилась с суммой за Рафинью
Фото: ReutersReuters

Как сообщает UOL, каталонский клуб предложил за 25-летнего бразильца €55 млн и ещё €10 млн в виде бонусов.

В контракте Рафиньи предусмотрены две разные опции трансфера, которые могут сработать по итогам этого сезона АПЛ. Финальная стоимость футболиста будет зависеть от того, как клуб закончит сезон. В случае сохранения клубом места в Английской Премьер-лиге отступные будут составлять €75 млн, а если «Лидс» вылетит в Чемпионшип по итогам сезона — €25 млн.

Бразилец выступает за «Лидс» с 2020 года. Предыдущим клубом игрока был французский «Ренн». В нынешнем сезоне Рафинья забил десять мячей и отдал три результативные передачи в 35 матчах за «Лидс». Контракт бразильца с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Футбол,
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