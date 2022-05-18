«Барселона» определилась с суммой за Рафинью

«Барселона» определилась с суммой, которую готова заплатить за переход Рафиньи, вингера «Лидс Юнайтед».

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Как сообщает UOL, каталонский клуб предложил за 25-летнего бразильца €55 млн и ещё €10 млн в виде бонусов.

В контракте Рафиньи предусмотрены две разные опции трансфера, которые могут сработать по итогам этого сезона АПЛ. Финальная стоимость футболиста будет зависеть от того, как клуб закончит сезон. В случае сохранения клубом места в Английской Премьер-лиге отступные будут составлять €75 млн, а если «Лидс» вылетит в Чемпионшип по итогам сезона — €25 млн.