Роналду не попал в список претендентов на награду «Игрок года» в АПЛ

В нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги (АПЛ) португальский форвард принял участие в 30 матчах, в которых ему удалось забить 18 мячей, а также сделать три результативные передачи. Кроме того, Роналду забил семь мячей в Лиге чемпионов. Контракт Роналду с английским клубом рассчитан еще на один сезон.