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1 час назад

Роналду не попал в список претендентов на звание лучших игроков сезона АПЛ

Газета.Ruиещё 3

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не попал в список претендентов на звание лучших игроков сезона Английской премьер-лиги (АПЛ), передает сайт турнира.

Роналду не попал в список претендентов на награду «Игрок года» в АПЛ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

На звание лучшего игрока турнира претендуют Трент Александер-Арнольд, Мохамед Салах, Сон Хын Мин, Джеймс Уорд-Праус, Букайо Сака, Джаррод Боуэн, Жоау Канселу и Кевин Де Брейне.

В нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги (АПЛ) португальский форвард принял участие в 30 матчах, в которых ему удалось забить 18 мячей, а также сделать три результативные передачи. Кроме того, Роналду забил семь мячей в Лиге чемпионов. Контракт Роналду с английским клубом рассчитан еще на один сезон.

«Красные дьяволы» набрали 58 очков и занимают шестую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии.

Ранее нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду не исключил, что будет выступать до тех пор, пока не сыграет с 11-летним сыном.

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