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1 час назад

Дзюба не согласился на трехкратное понижение зарплаты в «Зените»

Елена Прошина

Форвард петербургского «Зенита» Артем Дзюба не согласился на трехкратное понижение зарплаты согласно новому однолетнему предложению клуба. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Дзюба отверг трехкратное понижение зарплаты в «Зените»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, что в июле 2020 года Дзюба заключил контракт с «Зенитом» по схеме «2+1». Соглашение может быть продлено при выполнении определенных условий, которые официально ранее не разглашались. По сообщениям ряда источников, если Дзюба проведет на поле не менее 70% игрового времени, то договор автоматически пролонгируется еще на год.

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Однако Дзюба оказался не согласен на трехкратное понижение зарплаты в «Зените» и однолетнее соглашение с клубом.

«В данный момент Артем раздумывает о переходе в другой клуб Российской премьер-лиги», — сообщил источник.

Отметим, что ранее интерес к Дзюбе проявляли сразу два зарубежных клуба — турецкий «Фенербахче» и сербская «Цверна звезда». В сезоне 2021/22 годов нападающий забил 13 голов и отдал 10 результативных передач в 36 матчах за «Зенит».

Футбол,Артем Дзюба,Зенит,
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