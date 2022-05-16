Дзюба отверг трехкратное понижение зарплаты в «Зените»

Форвард петербургского «Зенита» Артем Дзюба не согласился на трехкратное понижение зарплаты согласно новому однолетнему предложению клуба. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

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Напомним, что в июле 2020 года Дзюба заключил контракт с «Зенитом» по схеме «2+1». Соглашение может быть продлено при выполнении определенных условий, которые официально ранее не разглашались. По сообщениям ряда источников, если Дзюба проведет на поле не менее 70% игрового времени, то договор автоматически пролонгируется еще на год.

Однако Дзюба оказался не согласен на трехкратное понижение зарплаты в «Зените» и однолетнее соглашение с клубом.

«В данный момент Артем раздумывает о переходе в другой клуб Российской премьер-лиги», — сообщил источник.