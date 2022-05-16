Дзюба отверг трехкратное понижение зарплаты в «Зените»

Форвард петербургского «Зенита» Артем Дзюба не согласился на трехкратное понижение зарплаты согласно новому однолетнему предложению клуба. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Напомним, что в июле 2020 года Дзюба заключил контракт с «Зенитом» по схеме «2+1». Соглашение может быть продлено при выполнении определенных условий, которые официально ранее не разглашались. По сообщениям ряда источников, если Дзюба проведет на поле не менее 70% игрового времени, то договор автоматически пролонгируется еще на год.
Однако Дзюба оказался не согласен на трехкратное понижение зарплаты в «Зените» и однолетнее соглашение с клубом.
«В данный момент Артем раздумывает о переходе в другой клуб Российской премьер-лиги», — сообщил источник.
Отметим, что ранее интерес к Дзюбе проявляли сразу два зарубежных клуба — турецкий «Фенербахче» и сербская «Цверна звезда». В сезоне 2021/22 годов нападающий забил 13 голов и отдал 10 результативных передач в 36 матчах за «Зенит».