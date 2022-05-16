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1 час назад

Зарема Салихова: будь воля КДК, посадили бы весь «Спартак» и тренера в автозаки

Газета.Ru

Зарема Салихова, супруга владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о том, что Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) рассмотрит неподобающее поведение красно-белых в матче с «Зенитом».

Зарема Салихова высказалась о поведении КДК
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Всю команду и тренера посадили на карточки, а теперь КДК разбирает «неподобающее поведение». Будь их воля, посадили бы в автозаки, а не на карточки, чтобы в следующий раз были послушные и угодные, а за левые пенальти в свои ворота говорили «спасибо». И назначение Иванова и Мешкова воспринимали как благословение свыше», — цитирует Салихову Sport24.

Напомним, что вчера в рамках 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» принимал в Москве «Зенит». Встреча между соперниками завершилась ничьей 1:1. Счет в матче открыл Александр Соболев. Уже в добавленное время судья Павел Кукуян назначил пенальти в ворота Александра Селихова за его фол в штрафной на Ерохине. Одиннадцатиметровый реализовал Андрей Мостовой.

Игроки «Спартака» получили пять желтых карточек, еще одна у главного тренера команды Паоло Ваноли.

Ранее сообщалось, что болельщики «Спартака» отказались поддерживать команду в финале Кубка России.

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