Зарема Салихова высказалась о поведении КДК

«Всю команду и тренера посадили на карточки, а теперь КДК разбирает «неподобающее поведение». Будь их воля, посадили бы в автозаки, а не на карточки, чтобы в следующий раз были послушные и угодные, а за левые пенальти в свои ворота говорили «спасибо». И назначение Иванова и Мешкова воспринимали как благословение свыше», — цитирует Салихову Sport24.