Зарема Салихова высказалась о поведении КДК

Зарема Салихова, супруга владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о том, что Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) рассмотрит неподобающее поведение красно-белых в матче с «Зенитом».
«Всю команду и тренера посадили на карточки, а теперь КДК разбирает «неподобающее поведение». Будь их воля, посадили бы в автозаки, а не на карточки, чтобы в следующий раз были послушные и угодные, а за левые пенальти в свои ворота говорили «спасибо». И назначение Иванова и Мешкова воспринимали как благословение свыше», — цитирует Салихову Sport24.
Напомним, что вчера в рамках 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» принимал в Москве «Зенит». Встреча между соперниками завершилась ничьей 1:1. Счет в матче открыл Александр Соболев. Уже в добавленное время судья Павел Кукуян назначил пенальти в ворота Александра Селихова за его фол в штрафной на Ерохине. Одиннадцатиметровый реализовал Андрей Мостовой.
Игроки «Спартака» получили пять желтых карточек, еще одна у главного тренера команды Паоло Ваноли.
Ранее сообщалось, что болельщики «Спартака» отказались поддерживать команду в финале Кубка России.