Экс-игрок "Спартака" Нигматуллин призвал Кокорина вернуться в Россию

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"Кокорин в "Фиорентине" давно стал определенным мемом. Он может спасти карьеру переходом в клуб, где играть. Сложно сказать, какая команда рискнет его приобрести. Лучший вариант - возвратиться в Россию", - сказал Нигматуллин.

10 апреля Кокорин впервые за три месяца появился на поле в составе своей команды в матче против "Наполи" в чемпионате Италии. Он вышел на поле за 4 минуты до окончания встречи, заменив Артура Кабрала, и заработал штрафной.

В этом сезоне 31-летний российский форвард появлялся на поле в чемпионате Италии шесть раз и результативными действиями также не отметился. В общей сложности Кокорин провел на поле за эти матчи 53 минуты.