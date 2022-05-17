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1 час назад

Экс-игрок "Спартака" Нигматуллин призвал Кокорина вернуться в Россию

Газета.Ruиещё 3

Экс-игрок московского "Спартака" Руслан Нигматуллин высказался об игроке итальянской "Фиорентины" Александре Кокорине, передает "Чемпионат.com".

Экс-игрок "Спартака" Нигматуллин призвал Кокорина вернуться в Россию
Фото: ТАССТАСС

"Кокорин в "Фиорентине" давно стал определенным мемом. Он может спасти карьеру переходом в клуб, где играть. Сложно сказать, какая команда рискнет его приобрести. Лучший вариант - возвратиться в Россию", - сказал Нигматуллин.

10 апреля Кокорин впервые за три месяца появился на поле в составе своей команды в матче против "Наполи" в чемпионате Италии. Он вышел на поле за 4 минуты до окончания встречи, заменив Артура Кабрала, и заработал штрафной.

В этом сезоне 31-летний российский форвард появлялся на поле в чемпионате Италии шесть раз и результативными действиями также не отметился. В общей сложности Кокорин провел на поле за эти матчи 53 минуты.

Ранее бывший вратарь сборной СССР и московского "Спартака" Анзор Кавазашвили заявил, что после возможного разрыва контракта "Фиорентины" с российским нападающим Александром Кокориным игрок будет иметь возможности для трудоустройства.

Футбол,Анзор Кавазашвили,Руслан Нигматуллин,Александр Кокорин,Спартак,
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