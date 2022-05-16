Черчесов ответил на вопрос о возвращении в Россию

Главный тренер венгерского футбольного клуба «Ференцварош» Станислав Черчесов ответил на вопрос о возможном возвращении в Россию.
В комментарии «Матч ТВ» Черчесов заявил, что с ним пытаются связаться российские клубы, но он отправляет их к руководству «Ференцвароша».
«Мы работаем тут в топ-клубе, нужно решать задачи. Что, если завтра позвонит «Локомотив»? Мне звонят из России, я говорю — звоните в клуб, у меня контракт. Не «Локомотив», а другие команды, это неважно. Мы заняты здесь работой», - заявил футбольный тренер.
В сезоне-2021/2022 «Ференцварош» досрочно выиграл чемпионат Венгрии, а затем завоевал Кубок Венгрии. Станислав Черчесов возглавил венгерский клуб 20 декабря 2021 года.
1 марта московский «Локомотив» лишился главного тренера. Немец Маркус Гисдоль покинул команду после начала российской спецоперации на Украине.