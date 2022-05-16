Черчесов ответил на вопрос о возвращении в Россию

«Мы работаем тут в топ-клубе, нужно решать задачи. Что, если завтра позвонит «Локомотив»? Мне звонят из России, я говорю — звоните в клуб, у меня контракт. Не «Локомотив», а другие команды, это неважно. Мы заняты здесь работой», - заявил футбольный тренер.