Комментатор Орлов больше не верит в Дзюбу

Журналист Геннадий Орлов поделился мнением о возможном уходе Артема Дзюбы из петербуржского «Зенита».
«Что будет дальше — это решают тренер и руководство. Ясно, что у Дзюбы наступает очень сложный момент в карьере. Он уже не может быть таким ярким, как в 2018 году, когда был звездой», — сказал Орлов на YouTube-канале «Такой футбол».
В этом сезоне на счету Дзюбы 11 голов в 27 матчах, один из которых с пенальти. Также россиянин в свой актив записал семь результативных передач. В середине апреля форвард прервал свою безголевую серию, которая тянулась с ноября прошлого года и насчитывала семь матчей.
5 мая бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков рассказал, что Дзюба интересен «Црвене Звезде» и турецкому «Фенербахче». Позже представители сербского клуба подтвердили интерес к российскому нападающему. Зимой слухи отправляли 33-летнего форварда в казанский «Рубин».
Ранее генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев рассказал о ходе переговоров с форвардом сине-бело-голубых Артемом Дзюбой. Контракт футболиста с клубом истекает летом этого года.