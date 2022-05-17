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2 часа назад

Комментатор Орлов считает, что Дзюба не может быть таким ярким, как в 2018 году

Газета.Ru

Журналист Геннадий Орлов поделился мнением о возможном уходе Артема Дзюбы из петербуржского «Зенита».

Комментатор Орлов больше не верит в Дзюбу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Что будет дальше — это решают тренер и руководство. Ясно, что у Дзюбы наступает очень сложный момент в карьере. Он уже не может быть таким ярким, как в 2018 году, когда был звездой», — сказал Орлов на YouTube-канале «Такой футбол».

В этом сезоне на счету Дзюбы 11 голов в 27 матчах, один из которых с пенальти. Также россиянин в свой актив записал семь результативных передач. В середине апреля форвард прервал свою безголевую серию, которая тянулась с ноября прошлого года и насчитывала семь матчей.

5 мая бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков рассказал, что Дзюба интересен «Црвене Звезде» и турецкому «Фенербахче». Позже представители сербского клуба подтвердили интерес к российскому нападающему. Зимой слухи отправляли 33-летнего форварда в казанский «Рубин».

Ранее генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев рассказал о ходе переговоров с форвардом сине-бело-голубых Артемом Дзюбой. Контракт футболиста с клубом истекает летом этого года.

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