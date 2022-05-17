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1 час назад

Клопп рассказал об интересе "Ливерпуля" к Мбаппе

Газета.Ru

Главный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал об интересе команды к футболисту французского "ПСЖ" Килиану Мбаппе, передает Goal.

Клопп рассказал об интересе "Ливерпуля" к Мбаппе
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Конечно, мы заинтересованы в Мбаппе. Он нам нравится. Если Мбаппе вам не нравится, то вы должны задать себе вопрос. Однако, мы не можем участвовать в этой гонке", - сказал Клопп.

В этом сезоне Лиги 1 Мбаппе провел 32 матча, в которых забил 24 мяча и отдал 15 результативных передач. Его команда лидирует в чемпионате Франции, опережая ближайшего преследователя на 14 очков. Его контракт с парижанами заканчивается 30 июня 2022 года. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в €160 млн.

Ранее сообщалось, что нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе прибыл в Мадрид для возможного подписания контракта с "Реалом". По информации источника, французский футболист находится в столице Испании, где провел ужин в известном ресторане в компании одноклубника Ашрафа Хакими.

Футбол,Ашраф Хакими,Юрген Клопп,Реал,
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