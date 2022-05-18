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1 час назад

Роберт Левандовски согласовал контракт с «Барселоной» до 2025 года

Чемпионат.comиещё 10

Нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски близок к переходу в «Барселону», сообщает журналист Николо Скира на своей странице в социальных сетях.

Левандовски наконец-то определился с клубом
Фото: ReutersReuters

По информации источника, польский футболист согласовал условия личного контракта с каталонским клубом, который будет рассчитан до 2025 года. Теперь «Барселоне» предстоит договориться с «Баварией» об условиях трансфера, чтобы закрыть сделку.

Напомним, Левандовски перешёл в мюнхенскую «Баварию» из дортмундской «Боруссии» в 2014 году. Контракт 33-летнего польского нападающего с клубом истекает в июне 2023 года. В нынешнем сезоне Левандовски принял участие в 34 матчах немецкой Бундеслиги, забил 35 голов и отдал три результативные передачи.

Футбол,Роберт Левандовски,
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