Левандовски наконец-то определился с клубом

Нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски близок к переходу в «Барселону», сообщает журналист Николо Скира на своей странице в социальных сетях.

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По информации источника, польский футболист согласовал условия личного контракта с каталонским клубом, который будет рассчитан до 2025 года. Теперь «Барселоне» предстоит договориться с «Баварией» об условиях трансфера, чтобы закрыть сделку.