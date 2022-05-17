Гендиректор «Сочи» негативно отнесся к изменениям в РПЛ

«Чемпионат нужно доигрывать по тем правилам, которые есть. Да, не будет еврокубков, нам нужно больше матчей. Нужно обсуждать форматы. Мы изначально говорили, что спортивный принцип должен быть на месте. Вылет должен сохраниться. Мы за отсутствие расширения, но за обсуждение дополнительных форматов», — сказал Рубашко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.