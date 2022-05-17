Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+18° в 
USD 63.44EUR 65.82
Войти в почту
59 минут назад

Президент "Урала" настаивает на моратории на вылет из РПЛ из-за отъезда легионеров

Советский спортиещё 1

Иванов считает, что его команда обыграла "Рубин" не по спортивному принципу.

Президент "Урала" настаивает на моратории на вылет из РПЛ
Фото: ТАССТАСС

Президент "Урала" Григорий Иванов выступил против того, чтобы любая из команд вылетела из российской премьер-лиги (РПЛ) в текущем сезоне.

"Я своего мнения не менял и не изменю. Все клубы, которые сейчас играют, должны сохранить свое место в РПЛ. Нарушение спортивного принципа? Мы выиграли «Рубин», опережаем их на очко. Разве у них игроки уехали по спортивному принципу? У «Краснодара» уехало восемь ведущих человек по спортивному принципу? Сейчас, безусловно, «Краснодар» идет хорошо. Но у них большая академия, дубль. У кого-то этого же нет. Например, у нас ушло четыре человека. Двоих из них мы готовили всю зиму, все сборы. Так же, как другие клубы", - приводит слова Иванова "Спорт-Экспресс".

Напомним, что перед последним туром лишь одна команда потеряла шансы остаться в РПЛ - тульский "Арсенал", который закончит сезон на последнем месте.

Что касается "Урала", то "шмели", обыграв в прошлом туре "Рубин" (3:0), обезопасили себя от прямого вылета, но при этом от зоны стыковых матчей оторвались всего лишь на одно очко.

В субботу "Урал" сыграет в гостях с "Арсеналом". Все матчи последнего тура начнутся в 17:00 по московскому времени.

Футбол,Григорий Иванов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители