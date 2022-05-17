Президент "Урала" настаивает на моратории на вылет из РПЛ

Иванов считает, что его команда обыграла "Рубин" не по спортивному принципу.
Президент "Урала" Григорий Иванов выступил против того, чтобы любая из команд вылетела из российской премьер-лиги (РПЛ) в текущем сезоне.
"Я своего мнения не менял и не изменю. Все клубы, которые сейчас играют, должны сохранить свое место в РПЛ. Нарушение спортивного принципа? Мы выиграли «Рубин», опережаем их на очко. Разве у них игроки уехали по спортивному принципу? У «Краснодара» уехало восемь ведущих человек по спортивному принципу? Сейчас, безусловно, «Краснодар» идет хорошо. Но у них большая академия, дубль. У кого-то этого же нет. Например, у нас ушло четыре человека. Двоих из них мы готовили всю зиму, все сборы. Так же, как другие клубы", - приводит слова Иванова "Спорт-Экспресс".
Напомним, что перед последним туром лишь одна команда потеряла шансы остаться в РПЛ - тульский "Арсенал", который закончит сезон на последнем месте.
Что касается "Урала", то "шмели", обыграв в прошлом туре "Рубин" (3:0), обезопасили себя от прямого вылета, но при этом от зоны стыковых матчей оторвались всего лишь на одно очко.
В субботу "Урал" сыграет в гостях с "Арсеналом". Все матчи последнего тура начнутся в 17:00 по московскому времени.