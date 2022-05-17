Президент "Урала" настаивает на моратории на вылет из РПЛ

"Я своего мнения не менял и не изменю. Все клубы, которые сейчас играют, должны сохранить свое место в РПЛ. Нарушение спортивного принципа? Мы выиграли «Рубин», опережаем их на очко. Разве у них игроки уехали по спортивному принципу? У «Краснодара» уехало восемь ведущих человек по спортивному принципу? Сейчас, безусловно, «Краснодар» идет хорошо. Но у них большая академия, дубль. У кого-то этого же нет. Например, у нас ушло четыре человека. Двоих из них мы готовили всю зиму, все сборы. Так же, как другие клубы", - приводит слова Иванова "Спорт-Экспресс".