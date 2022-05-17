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1 час назад

Березуцкий прокомментировал информацию о возможном уходе из ЦСКА

Газета.Ru

Главный тренер московского ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал информацию о возможном уходе из клуба по окончании сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).

Березуцкий отреагировал на слухи об уходе из ЦСКА
Фото: ТАССТАСС

«Уход из клуба? Не читайте российские газеты», — цитирует Березуцкого «СЭ».

Ранее сообщалось, что Березуцкий после поражения от «Краснодара» (0:1) в рамках матча РПЛ объявил руководству клуба, что не видит перспектив продолжения работы на своей должности, и попросил освободить его от обязанностей по окончании сезона.

В руководстве ЦСКА заявили, что недовольны результатами команды и планируют сменить главного тренера после завершения сезона. Кандидатами на место Березуцкого являются сербский специалист Марко Николич и россиянин Владимир Федотов. Однако позже агент Николича Деян Йоксимович опроверг слухи о возможном назначении специалиста на пост тренера ЦСКА.

На текущий момент ЦСКА с 47 очками располагается на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России. Березуцкий возглавляет ЦСКА с июня 2021 года.

Футбол,Марко Николич,Владимир Федотов,Алексей Березуцкий,
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