Березуцкий отреагировал на слухи об уходе из ЦСКА

Главный тренер московского ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал информацию о возможном уходе из клуба по окончании сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Уход из клуба? Не читайте российские газеты», — цитирует Березуцкого «СЭ».
Ранее сообщалось, что Березуцкий после поражения от «Краснодара» (0:1) в рамках матча РПЛ объявил руководству клуба, что не видит перспектив продолжения работы на своей должности, и попросил освободить его от обязанностей по окончании сезона.
В руководстве ЦСКА заявили, что недовольны результатами команды и планируют сменить главного тренера после завершения сезона. Кандидатами на место Березуцкого являются сербский специалист Марко Николич и россиянин Владимир Федотов. Однако позже агент Николича Деян Йоксимович опроверг слухи о возможном назначении специалиста на пост тренера ЦСКА.
На текущий момент ЦСКА с 47 очками располагается на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России. Березуцкий возглавляет ЦСКА с июня 2021 года.