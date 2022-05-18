Формат Кубка России может измениться

Формат БЕТСИТИ Кубка России может измениться.
По данным «Спорт-Экспресса», турнир может перейти на швейцарскую систему – по аналогии с тем, как будет проводиться Лига чемпионов с 2024 года.
Сейчас участники еврокубков начинают свое выступление в Кубке России с 1/8 финала, остальные клубы РПЛ — с элитного группового раунда, состоящего из групп по 3 команды в каждой (по представителю из РПЛ, ФНЛ и ФНЛ-2).
При этом команды Олимп-ФНЛ и ФНЛ-2 отбираются раздельно. Победители однокруговых групповых турниров выходят в 1/8 финала.
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