Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+15° в 
USD 63.54EUR 66.36
Войти в почту
2 часа назад

Агент Языджи: останется ли Юсуф в ЦСКА? Ждём официальных новостей от клуба

Чемпионат.comиещё 6

Адам Чебеджи, агент полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи, высказался о будущем своего клиента в московском клубе.

Языджи тоже уйдет из ЦСКА?
Фото: ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»

«Останется ли Языджи в ЦСКА на следующий сезон? Сейчас мы ожидаем официальных новостей от клуба», — сказал Чебеджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Напомним, ЦСКА арендовал 25-летнего Языджи у французского «Лилля» до конца сезона в зимнее трансферное окно. У армейцев есть право выкупа полузащитника за € 12 млн. В нынешнем сезоне турецкий футболист принял участие в 10 матчах Российской Премьер-Лиги и забил 8 голов.

Московский ЦСКА в 29 матчах набрал 47 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Ранее чемпионом страны досрочно стал санкт-петербургский «Зенит».

Футбол,Юсуф Языджи,Валентина Сивкович,Зенит,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители