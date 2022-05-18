Черышев попрощался с «Валенсией»

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев готовится покинуть клуб после истечения своего контракта 30 июня 2022 года, сообщает AS.

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Отмечается, что Черышев уже находится в поиске новой команды. Во вторник 31-летний игрок попрощался с одноклубниками во время ужина в ресторане. Также на мероприятии футболисты «Валенсии» проводили полузащитника Брайана Хиля. По истечении арендного соглашения испанский хавбек «Тоттенхэма» вернется в Лондон.

Вратарь «Валенсии» Хауме Доменек опубликовал в соцсетях фотографию с Черышевым и Хилем. Россиянин также поделился снимком.