Черышев попрощался с «Валенсией»

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев готовится покинуть клуб после истечения своего контракта 30 июня 2022 года, сообщает AS.
Отмечается, что Черышев уже находится в поиске новой команды. Во вторник 31-летний игрок попрощался с одноклубниками во время ужина в ресторане. Также на мероприятии футболисты «Валенсии» проводили полузащитника Брайана Хиля. По истечении арендного соглашения испанский хавбек «Тоттенхэма» вернется в Лондон.
Вратарь «Валенсии» Хауме Доменек опубликовал в соцсетях фотографию с Черышевым и Хилем. Россиянин также поделился снимком.
Черышев впервые перешел в «Валенсию» в феврале 2016 года из мадридского «Реала» на правах аренды и покинул команду летом. Спустя 2 года россиянин вернулся в валенсийский клуб, когда был арендован у «Вильярреала». Через год «Валенсия» выкупила трансфер игрока за 6 млн евро. В общей сложности Черышев провел за «Валенсию» 121 матч, забил 11 голов и отдал 12 результативных передач.