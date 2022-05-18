Дзагоев прокомментировал информацию об уходе из ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев опроверг появившуюся информацию о своем уходе из московского клуба по окончании сезона.

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«У меня даже мысли не было о том, чтобы заканчивать карьеру. Это неправда, не понимаю, откуда взялась эта информация. У меня еще год действует контракт с ЦСКА», — передает слова Дзагоева «Чемпионат».

Дзагоев выступает за столичный клуб с 2008 года. В составе ЦСКА полузащитник трижды стал чемпионом России, по четыре раза выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

В этом сезоне 31-летний россиянин сыграл в 20 матчах своей команды в Российской премьер-лиге (РПЛ) и отметился тремя голевыми передачами. Последний раз он появлялся на поле в середине апреля.

За тур до финиша ЦСКА располагается на пятой позиции в турнирной таблице РПЛ. В заключительной игре сезона подопечные Алексея Березуцкого дома примут «Ростов» Валерия Карпина.

Все матчи тура пройдут в одно время: 21 мая в 17.00 по московскому времени. По результатам игр определятся призеры и еще одна команда, которая покинет элитный дивизион.