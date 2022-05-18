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1 час назад

«Спартак» потеряет около 300 млн рублей

Евро-футбол.Руиещё 4

Московский «Спартак» потеряет круглую сумму из-за прекращения сотрудничества с несколькими крупными спонсорами.

«Спартак» потеряет около 300 млн рублей
Фото: ТАССТАСС

По информации «Спорт-Экспресса», московская команда в ближайшее время потеряет около 300 миллионов рублей из-за прекращения сотрудничества с несколькими компаниями. Спонсорскую поддержку «красно-белых» прекратят «Уральские авиалинии» и известная автомобильная компания «Ниссан».

Напомним, что на данный момент спартаковцы под руководством итальянского тренера Паоло Ваноли занимают лишь десятую строчку в турнирной таблице российского чемпионата. Зато «красно-белые» 29 мая сыграют в финале Кубка России с «Динамо».

Футбол,Паоло Ваноли,Уральские авиалинии,Динамо,Спартак,
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