«Спартак» потеряет около 300 млн рублей

По информации «Спорт-Экспресса» , московская команда в ближайшее время потеряет около 300 миллионов рублей из-за прекращения сотрудничества с несколькими компаниями. Спонсорскую поддержку «красно-белых» прекратят « Уральские авиалинии » и известная автомобильная компания «Ниссан».

Напомним, что на данный момент спартаковцы под руководством итальянского тренера Паоло Ваноли занимают лишь десятую строчку в турнирной таблице российского чемпионата. Зато «красно-белые» 29 мая сыграют в финале Кубка России с «Динамо».