Черышев попрощался с «Валенсией»

Российский полузащитник Денис Черышев провел прощальный ужин с футболистами «Валенсии». Как сообщает AS, контракт 31-летнего россиянина с испанской командой заканчивается в июне.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Вместе с Черышевым во время ужина с коллективом также попрощался испанский форвард Брайан Хиль.

Напомним, что Черышев — воспитанник мадридского «Реала». Почти всю свою карьеру он выступал за испанские клубы. За «Валенсию» россиянин играл с 2016 года. В текущем сезоне он сыграл за клуб 19 матчей и забил один гол. На домашнем чемпионате мира 2018 года Черышев стал лучшим бомбардиром сборной России, забив четыре мяча в пяти матчах.