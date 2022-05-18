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2 часа назад

Лучший бомбардир сборной РФ на ЧМ попрощался с «Валенсией»

Елена Прошина

Российский полузащитник Денис Черышев провел прощальный ужин с футболистами «Валенсии». Как сообщает AS, контракт 31-летнего россиянина с испанской командой заканчивается в июне.

Черышев попрощался с «Валенсией»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Вместе с Черышевым во время ужина с коллективом также попрощался испанский форвард Брайан Хиль.

Напомним, что Черышев — воспитанник мадридского «Реала». Почти всю свою карьеру он выступал за испанские клубы. За «Валенсию» россиянин играл с 2016 года. В текущем сезоне он сыграл за клуб 19 матчей и забил один гол. На домашнем чемпионате мира 2018 года Черышев стал лучшим бомбардиром сборной России, забив четыре мяча в пяти матчах.

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Ранее отец спортсмена Дмитрий заявил, что Чернышев хочет видеть своего сына в составе московского «Спартака». По его словам, у самого Дениса также есть подобное желание. В прошлом он провел за столичную команду семь матчей, в которых отметился одним забитым мячом.

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