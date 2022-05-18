«Рейнджерс» вышел в финал еврокубков 14 лет спустя. В 2008 году проиграли «Зениту».

Фото: Reuters Reuters

18 мая в Севилье состоится финал Лиги Европы между «Айнтрахтом» и «Рейнджерс». На кону не только трофей, но и место в Лиге чемпионов. Кто сотворит историю? Получи фрибет 10 000 рублей от Winline и сделай ставку на своего фаворита, не рискуя своими деньгами!

На дно и обратно

«Рейнджерс» - флагман шотландского футбола и обладатель богатейшей истории. 55 чемпионств, победа в Кубке обладателей кубков. Правда, случилась она ровно 50 лет назад. Хотя в XXI веке громкий поход в Европе тоже был. В 2008 году клуб из Глазго добрался до финала Кубка УЕФА. И проиграл в Манчестере «Зениту» из Санкт-Петербурга.

Вскоре начался настоящий ад. Из-за жутких финансовых проблем легендарную команду в 2012 году отправили в четвёртый шотландский дивизион. В элиту вернулись только через четыре сезона. А год назад легендарный Стивен Джеррард привёл «Рейнджерс» к первой победе в чемпионате Шотландии с 2011 года. Всё вернулось на свои места.

Для полного счастья не хватало успеха в еврокубках. В прошлом розыгрыше Лиги Европы светло-синие дошли до 1/8 финала. На этот раз получилось ещё лучше. Начали с раунда плей-офф квалификации, заняли второе место в группе с «Лионом», пражской «Славией» и «Брондбю». А потом покорили плей-офф. Гордые шотландцы набрали такой ход, что никто не смог их остановить.

Список поверженных клубов впечатляет. Дортмундская «Боруссия», «Црвена Звезда», «Брага» и «РБ Лейпциг». На трёх предыдущих стадиях «Рейнджерс» непременно проигрывали по одному матчу. Но всякий раз демонстрировали характер и проходили дальше. Сделать ставку на победу шотландцев в основное время предлагается с коэффициентом 3.05, а учётом дополнительных таймов и серии пенальти - с коэффициентом 2.13. Вытаскивать себя из трудных ситуаций эта команда умеет.

Непобедимые немцы возвращаются в Испанию

Если «Рейнджерс» - один из однозначных символов шотландского футбола, то положение «Айнтрахта» куда скромнее. Этот клуб тоже обладает внушительной историей, был основан ещё в XIX веке. Однако чемпионом Германии становился лишь однажды, в 1959 году. Плюс пять Кубков страны и победа в Кубке УЕФА-1980.

Шотландцы неизменно демонстрировали характер и преодолевали себя, а вот немцы дошли до финала Лиги Европы без единого поражения. 12 матчей, семь побед и пять ничьих. Потрясающая эффективность! А ведь коллекция скальпов на пути к решающей игре турнира выглядит даже солиднее, чем у соперника.

В 1/8 финала досталось «Бетису». В четвертьфинале «Айнтрахт» сенсационно выбил «Барселону», а болельщики на 90 минут сделали «Камп Ноу» домашним стадионом. В полуфинале «орлов» ждал мощный «Вест Хэм». Проблем снова не возникло - 2:1 в Англии и 1:0 в Германии. Дэвид Мойес остался с пустыми руками.

В Бундеслиге «Айнтрахт» тихо-мирно финишировал на 11-м месте, причём в восьми предыдущих турах не выиграл ни разу. Тем удивительнее наблюдать за стабильным преображением немецкого клуба в еврокубках. А ведь финал будет сыгран в Севилье. Почему это так важно?

Дело в том, что оба визита в Испанию в 2022 году сложились замечательно: 2:1 с «Бетисом» и 3:2 с «Барселоной». Если вы верите в приметы, подумайте о ещё одной победе «Айнтрахта» на испанской земле с разницей в один мяч. Букмекер Winline оценивает этот вариант коэффициентом 4.10. С 10 тыс. рублей можно получить 40 100 рублей!

Слишком редкий шанс, чтобы его упускать

Шотландский клуб не выходил в финал еврокубков 14 лет, «Айнтрахт» не разыгрывал международный трофей с 1980 года. На кону не только историческое событие, но и солидные призовые. Ведь обе команды вынуждены жить по средствам. И самое главное - путёвка в групповой этап Лиги чемпионов.

«Рейнджерс» взяли серебро в нынешнем сезоне, но второе место чемпионата Шотландии выводит лишь во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов. А значит, не гарантирует ровным счётом ничего. У «Айнтрахта» ситуация ещё очевиднее. В случае победы он сыграет в главном турнире Европы, в случае поражения не попадёт никуда. Словом, цена ошибки не просто велика. Она заоблачна.

Для команд это даже не матч года, а как минимум игра десятилетия. Если не больше. Ведь снова в финал еврокубков в ближайшие годы они вряд ли попадут. В то же время надежды на зрелищный футбол более чем обоснованы. Ведь «Айнтрахт» не может иначе. В восьми из десяти последних матчей в Лиге Европы немецкий клуб забивал и пропускал в основное время. Winline предлагает заключить пари на «обе команды забьют» за 1.71. А тотал больше 2.5 гола идёт с коэффициентом 1.86. Если зрители увидят в финале как минимум три забитых мяча, с 10 тыс. рублей вы получите 18 600 рублей.