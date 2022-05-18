Абрамович согласовал с британскими властями продажу «Челси»

Владелец лондонского "Челси" Роман Абрамович и правительство Великобритании достигли соглашения по вопросу урегулирования долговых обязательств команды перед бизнесменом, что позволит в установленный срок - до 31 мая - завершить сделку о продаже футбольного клуба. Об этом в среду сообщило агентство Пи-эй.

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Ранее Абрамович обещал, что простит "Челси" долг в 1,54 млрд фунтов (почти $1,9 млрд), которые предприниматель выделил на развитие клуба. Однако, как напоминает агентство, британские санкции против российского бизнесмена, предполагающие заморозку его банковских счетов, делали технически невозможным процесс списания долгов. В этой связи власти Соединенного Королевства опасались пересмотра решения со стороны предпринимателя.

Кроме того, с британским правительством также должна быть согласована судьба 2,5 млрд фунтов ($3,1 млрд), которые Абрамович пообещал передать на благотворительность, в том числе оказание помощи украинским беженцам. Только после решения этих вопросов может быть выдана правительственная лицензия на осуществление сделки.

7 мая стало известно, что новым владельцем "Челси" станет консорциум американского бизнесмена Тодда Боэли, который предложил за клуб 4,25 млрд фунтов ($5,24 млрд). Из них 2,5 млрд фунтов будет выплачено за сам клуб, и еще 1,75 млрд фунтов должно быть вложено в его развитие. Абрамович был вынужден продать "Челси" вследствие давления со стороны британских властей на фоне событий на Украине.