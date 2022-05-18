Широков об уходе Фернандеса: «Зря паспорт дали»

«Станет ли серьёзной потерей для армейцев уход Фернандеса? Наверное. Зря паспорт дали, что сказать. Это только домыслы, поэтому сложно комментировать», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.