"Спартак" может расстаться со многими легионерами

Как пишет «Матч ТВ», московский клуб не станет удерживать иностранцев, находящихся в аренде в других клубах, если получит предложения, которые устроят все стороны.

Руководство «Спартака» будет с каждым футболистом лично обсуждать его будущее.

Аренда Йоррита Хендрикса в «Фейеноорде» рассчитана до лета 2023 года, Айртон будет выступать за «Фламенго» до декабря 2022-го.