Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+15° в 
USD 63.54EUR 66.36
Войти в почту
1 час назад

Юрий Газинский сообщил, что покинет «Краснодар» по окончании сезона-2021/2022

Чемпионат.com

Полузащитник «Краснодара» и сборной России Юрий Газинский сообщил, что покинет команду по окончании сезона-2021/2022.

Газинский попрощается с «Краснодаром»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я покидаю «Краснодар». Пока не занимался трудоустройством, после окончания чемпионата начнём», — приводит слова Газинского Metaratings.

Напомним, Газинский выступает за «Краснодар» с 2013 года. В нынешнем сезоне 32-летний полузащитник принял участие в 15 матчах Российской Премьер-Лиги, забил один гол и отдал одну результативную передачу. С 2016 года Газинский вызывается в национальную команду России.

«Краснодар» набрал 49 очков в 29 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Ранее чемпионом страны досрочно стал санкт-петербургский «Зенит».

Футбол,Юрий Газинский,СБОРНАЯ РОССИИ,Зенит,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители