Газинский попрощается с «Краснодаром»

Напомним, Газинский выступает за «Краснодар» с 2013 года. В нынешнем сезоне 32-летний полузащитник принял участие в 15 матчах Российской Премьер-Лиги, забил один гол и отдал одну результативную передачу. С 2016 года Газинский вызывается в национальную команду России.