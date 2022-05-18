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1 час назад

«Зенит» объявит решение по Дзюбе до 31 мая

Советский спорт

Контракт форварда с сине-бело-голубыми истекает грядущим летом.

«Зенит» сказал, когда объявит решение по Дзюбе
Фото: Советский спортСоветский спорт

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, когда клуб сделает объявление по нападающему Артеме Дзюбе.

Сегодня в СМИ появилась информация, что клуб вышел из переговоров по продлению контракта.

«Зенит» вышел из переговоров с Артёмом Дзюбой по контракту? Ничего не могу об этом сказать. Ждите официальных заявлений клуба до 31 мая — всё узнаете», - приводит «Чемпионат» слова главы «Зенита».

Напомним, что действующее соглашение 33-летнего Дзюбы с «Зенитом» рассчитано до 30 июня 2022 года. В подписании игрока заинтересованы «Црвена Звезда» и «Фенербахче».

Футбол,Александр Медведев,Зенит,
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