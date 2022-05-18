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57 минут назад

Тарасов рассказал, как его избили фанаты ЦСКА

Советский спорт

Болельщики красно-синих накинулись на игрока за спартаковскую атрибутику.

Тарасов рассказал, как его избили фанаты ЦСКА
Фото: ТАССТАСС

Воспитанник московского «Спартака» Дмитрий Тарасов, известный по выступления за «Локомотив», подвергся нападению со стороны болельщиков ЦСКА.

По словам футболиста, инцидент произошел, когда он учился в школе, а причиной конфликта послужила атрибутика красно-белых.

«На день рождения родители подарили мне спартаковский шарф и спартаковскую шапку. Я пошел в школу, но до школы не дошел. С меня сняли , избили. Но потом мои друзья помогли и мы все вернули», – поведал хавбек в социальных сетях.

Напомним, Дмитрий Тарасов – воспитанник «Спартака», но за первую команду он не сыграл ни одного матча. Самый успешный период в карьере футболиста выдался на «Локомотив», где он провел 188 матчей и выиграл три трофея, в том числе титул чемпиона России.

Футбол,Дмитрий Тарасов,Спартак,
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