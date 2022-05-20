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1 час назад

Источник: на матче РПЛ между "Динамо" и "Сочи" будут продавать пиво

Газета.Ruиещё 8

Московское «Динамо» планирует продавать пиво на заключительном матче этого сезона с «Сочи». Об этом сообщает «СЭ».

Источник: на матче РПЛ «Динамо»–«Сочи» будут продавать пиво
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Это стало возможно после постановления правительства города Москвы. Власти разрешили продавать на стадионах алкоголь с содержанием этилового спирта до 16,5%. Мера введена в качестве эксперимента и будет действовать до 31 декабря текущего года.

Встреча состоится 21 мая. Стартовый свисток для команд прозвучит в 17.00. «Динамо» и «Сочи» — прямые конкуренты за серебряные медали Российской премьер-лиги (РПЛ). У обоих клубов по 53 очка. Чемпионом страны досрочно стал петербургский «Зенит».

Помимо медалей РПЛ бело-голубые могут выиграть Кубок России. В решающем матче турнира подопечные Сандро Шварца сыграют со столичным «Спартаком». Матч пройдет в «Лужниках» 29 мая.

Ранее сообщалось, что капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин посетит матч между «Динамо» и «Сочи».

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