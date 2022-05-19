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3 часа назад

Футболисты ФК «Урал» создали гигантский бургер

Ura.Ru

Футболисты екатеринбургского клуба «Урал» побывали в местной бургерной и приготовили бургер по собственному рецепту. По размеру он оказался как футбольный мяч, сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте.

Футболисты ФК «Урал» создали гигантский бургер
Фото: пресс-служба ФК «Урал»пресс-служба ФК «Урал»

«Теперь в меню появится фирменный бургер нашего клуба. Специально для всей команды его приготовили Вячеслав Подберезкин и Алексей Евсеев. Они трудились под руководством местного шефа и приготовили царь-футбургер размером с футбольный мяч!», — говорится в сообщении клуба. «Наш бургер будет называться подушечка „Урала“, соус пусть будет „острая уральская боль“», — цитирует футболистов, которые готовили блюдо, портал «Моменты». Найти бургер можно в ресторане «Прожарка».

21 мая ФК «Урал» встретится с тульским «Арсеналом». Предыдущую игру екатеринбуржцы провели 15 мая против казанского «Рубина». Встреча закончилась со счетом 3:0 в пользу уральцев, теперь команда находится в безопасной зоне турнирной таблицы — на 12-м месте.

Футбол,Вячеслав Подберезкин,Алексей Евсеев,ФК "Урал",
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