Футболисты ФК «Урал» создали гигантский бургер

«Теперь в меню появится фирменный бургер нашего клуба. Специально для всей команды его приготовили Вячеслав Подберезкин и Алексей Евсеев. Они трудились под руководством местного шефа и приготовили царь-футбургер размером с футбольный мяч!», — говорится в сообщении клуба. «Наш бургер будет называться подушечка „Урала“, соус пусть будет „острая уральская боль“», — цитирует футболистов, которые готовили блюдо, портал «Моменты». Найти бургер можно в ресторане «Прожарка».