25-летнюю футболистку нашли мертвой

Полиция обнаружила бывшую футболистку «Канзас Джейхокс» Рейган Гиббс мертвой в своей квартире. Об этом сообщает TMZ.

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По подозрению в убийстве полицией был задержан муж бывшей футболистки студенческой команды. По предварительной версии, к трагедии могло привести домашнее насилие. Пара оформила отношения осенью 2021-го.

Гиббс представляла «Канзас Джейхокс» с 2015 по 2018 год. Американка выступала на позиции вратаря и вошла в историю студенческой команды. Гиббс в среднем пропускала реже других голкиперов «Джейхокс».