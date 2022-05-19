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2 часа назад

25-летнюю футболистку нашли мертвой

Lenta.ru

Полиция обнаружила бывшую футболистку «Канзас Джейхокс» Рейган Гиббс мертвой в своей квартире. Об этом сообщает TMZ.

25-летнюю футболистку нашли мертвой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По подозрению в убийстве полицией был задержан муж бывшей футболистки студенческой команды. По предварительной версии, к трагедии могло привести домашнее насилие. Пара оформила отношения осенью 2021-го.

Гиббс представляла «Канзас Джейхокс» с 2015 по 2018 год. Американка выступала на позиции вратаря и вошла в историю студенческой команды. Гиббс в среднем пропускала реже других голкиперов «Джейхокс».

Российский футболист Александр Шишмарев погиб во время матча

В апреле сообщалось, что ямайского футболиста Омара Лэинга убили в день его рождения. Спортсмену было 18 лет. Он получил смертельное ранение от выстрела из проезжавшего мимо него автомобиля.

Футбол,Александр Шишмарев,
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