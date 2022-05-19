«Спартак» покинет участвовавший в домашнем ЧМ-2018 футболист

Московский «Спартак» по окончании сезона не будет продлевать истекающее соглашение с защитником Ильей Кутеповым. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Россиянин уже продолжительное время восстанавливается после травмы. Последний раз он выходил на поле в официальном матче 26 февраля в матче против ЦСКА, появившись уже в компенсированное время.

Кутепов стал игроком красно-белых в 2012 году, перейдя из Академии им. Коноплева.

В составе команды он стал чемпионом России в 2017 году. В том же году защитник выиграл Суперкубок страны.

Кутепов прошел от юношеских до взрослой команды сборной России. На домашнем чемпионате мира он был основным центральным защитником во всех пяти матчах национальной команды.

В этом сезоне 28-летний защитник сыграл в Российской премьер-лиге (РПЛ) в четырех играх, не отметившись результативными действиями. Ради получения игровой практики в сезоне 2021/22 Кутепов провел три матча в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), играя за «Спартак-2».

В заключительном туре РПЛ «Спартак» сыграет с подмосковными «Химками». Встреча состоится 21 мая в 17.00 по московскому времени.